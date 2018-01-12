Dimnk

Дмитрий Dimnk

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Креативный подход к задаче

Комплексная упаковка бизнеса. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Sanya222
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать простой дизайн
Специально обратился к Дмитрий, чтобы именно он выполнил работу. Дмитрий согласился, выполнил и заказчик остался очень доволен.
Рекомендую заказчика! Работает уже не в первый раз, все отлично!
Ответный отзыв
serega324
Сергей 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн web-кабинета
Все отлично.
Отличный заказчик, точное тз с прототипом, что ускорило работу. Всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sanya222
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать макет по примеру
С Дмитрием работаем не первый раз. Все сделано быстро, качественно. Со вкусом и фантазией. Заказчик доволен. Намерен сотрудничать и дальше
Работаем уже во второй раз. Точное тз, которого и придерживались. Оплата поступила в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Radik_D
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Разработать адаптивный дизайн сайта многостраничника по примеру!
Отличный дизайнер, качественно выполнил работу. Вообщем рекомендую!
Грамотная постановка задачи, оплата сразу после выполнения, всегда на связи, рекомендую.
Ответный отзыв
van74
Иван 
30 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать два маркетинг кита.
Все хорошо. Была некритичная задержка по срокам. Дмитрий был всегда на связи, правки оперативно вносились. Могу рекомендовать
Крутой заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
12 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга