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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Специально обратился к Дмитрий, чтобы именно он выполнил работу. Дмитрий согласился, выполнил и заказчик остался очень доволен.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика! Работает уже не в первый раз, все отлично!
$75
10 баллов
5 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, точное тз с прототипом, что ускорило работу. Всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
С Дмитрием работаем не первый раз. Все сделано быстро, качественно. Со вкусом и фантазией. Заказчик доволен. Намерен сотрудничать и дальше
Ответный отзыв
Работаем уже во второй раз. Точное тз, которого и придерживались. Оплата поступила в срок, всегда на связи. Рекомендую!
$75
10 баллов
5 лет назад
Отличный дизайнер, качественно выполнил работу. Вообщем рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, оплата сразу после выполнения, всегда на связи, рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо. Была некритичная задержка по срокам. Дмитрий был всегда на связи, правки оперативно вносились. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
Крутой заказчик, рекомендую!
Дизайн сайтов
12 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга