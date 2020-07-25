SEO аудит сайта и рекомендации

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Завершен21 заявка367 просмотров

Доброго времени суток, дорогие исполнители. Необходимо сделать аудит сайта и предложить рекомендации по сео продвижению. 

5 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$50
7 дней
Рекомендую Александра, как исполнителя. В представленном аудите все подробно и понятно расписано, уже внедрили часть фишек. Так же, Александр дал личные рекомендации с заделом на будущее. Быстро и четко. Спасибо, рекомендую!
Четко поставлена задача, все вопросы строго по делу, быстрая оплата. Рекомендую.

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alexandrcreative
Александр 
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