Есть сайт. Ссылку дам ответившим на все вопросы в этом описании. Посещалка около 1млн в мес. ИКС 2750 - понемногу даже растет. По каким-то ключам входит в ...
Довести до ума сайт
Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/
Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/
Нужно сделать оригинальное наполнение и выделиться перед конкурентом, по торговым позициям я дам больше позиций и больше инфы
Также нужно настроить все эти SEO (я чайник в этих вопросах)) и добиться индексирования первым в поиске у клиентов по соответствующим запросам клиентов ("неодимовый магнит купить в смоленске" и т.д.)
При отклике прошу указывать видимый размер оплаты труда
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо продвинуть сайт компании по продаже инжиниринговых услуг в г. Екатеринбурге в топ 5 по ключевым ВЧ и ВК запросам. Сайт наполнен сеотекстами и первично оптимизирован. Все страницы целевые и требуют продвижения ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется поиск качественных тематических ссылок на SAPE. 2 аккаунта, 2 тематики. 50 ссылок в течение 60 дней (график поиска и покупки предоставлю выбранному исполнителю). Шаблон текстов для ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно получить ответ на вопрос: почему снизилась позиции в поисковой выдаче. Есть гипотеза – ее нужно подтвердить или опровергнуть. Не интересует базовый аудит со стандартным чек листом. Важно именно изучение всех нюансов проекта. Ссылка на ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно SEO продвижение для сайта. Тематика «Умный дом». Вот сам сайт https://smartcontrols.ru/ Сколько будет стоить его продвижение? Если у Вас есть кейсы по схожей тематике, просьба указать.Это будет большим плюсом.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создал новую лендинг страницу. Нужно поднять в поисковиках.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо". Сайт: https://system-itc.ru/ Скриншоты прилагаются. https://prnt.sc/tejjjw https://prnt.sc/tejjqm https://prnt.sc/tejktrПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Собрать информацию о сайтах, которые появляются в поисковой выдаче яндекса и гугла на первых 10 страницах по запросу "сервисы создания опросов" и аналогичным. Заголовок обычно Топ-10 лучших конструкторов форм для онлайн-опросов или 5 сервисов для проведения онлайн опросов (хабр ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо для курсов английского в Харькове https://myenglishworld.pro сделать расширенный сниппет. Главную нужно разметить следующими типами расширенных результатов "Курс" всего будет 4-5 курсов , "Отзывы - сводная оценка", - рейтинг будет добавлен с агрегатора https://enguide.ua/kharkov/courses/my-english-world через ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Разослать КП по базам продуктовых производителей, поставщиков и сетевых магазинов.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад