Довести до ума сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок467 просмотров

Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/

Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/

Нужно сделать оригинальное наполнение и выделиться перед конкурентом, по торговым позициям я дам больше позиций и больше инфы

Также нужно настроить все эти SEO (я чайник в этих вопросах)) и добиться индексирования первым в поиске у клиентов по соответствующим запросам клиентов ("неодимовый магнит купить в смоленске" и т.д.)

При отклике прошу указывать видимый размер оплаты труда

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Rogvolod
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