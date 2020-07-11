Довести до ума сайт

Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/

Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/

Нужно сделать оригинальное наполнение и выделиться перед конкурентом, по торговым позициям я дам больше позиций и больше инфы

Также нужно настроить все эти SEO (я чайник в этих вопросах)) и добиться индексирования первым в поиске у клиентов по соответствующим запросам клиентов ("неодимовый магнит купить в смоленске" и т.д.)

При отклике прошу указывать видимый размер оплаты труда