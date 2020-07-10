Снизилась позиции в поисковой выдаче

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Закрыт12 заявок374 просмотра

Нужно получить ответ на вопрос: почему снизилась позиции в поисковой выдаче. Есть гипотеза – ее нужно подтвердить или опровергнуть. Не интересует базовый аудит со стандартным чек листом. Важно именно изучение всех нюансов проекта. Ссылка на сайт будет предоставлена по запросу

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