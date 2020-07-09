Mail рассылка

Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе : такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся) Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать ...
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Разослать КП по базам продуктовых производителей, поставщиков и сетевых магазинов.
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