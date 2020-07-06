Крауд-ссылки

Нужно разместить на тематических форумах ссылки на статьи с немного с разбавленными ключами или ключами в околоссылочном. Немного бренда в самом разном виде - названия проекта или нашего имени, адреса сайта и все это можно в самых разных сочетаниях. Немного URL ссылки.

https://www.akpp03.ru и https://www.atfzamena.ru

Площадки нужны только качественные, тематические, с высоким ТИЦ и посещаемостью.