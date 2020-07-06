Имеется сайт - блог женской тематики о моде, красоте и жизни звезд. Пишутся статьи, но уникальных посетителей не прибавляется. Можно сказать их вообще нет. Нужно провести анализ сайта, разработать комплекс ...
Seo продвижение
На проект каменной тематики нужен SEO-специалист.На сайте реализована структура региональных поддоменов, а также уже вились некоторые работы по оптимизации и продвижению.
Поэтому для того чтобы мы могли выбрать исполнителя и начать работы с соискателем, просьба подготовить перечень проблем, которые Вы устранили бы на сайте после старта работ. По факту требуется технический аудит проекта.
Если Вы готовы на эти условия - оформляйте заявку, URL сайта я пришлю в личном
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