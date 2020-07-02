Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
Сделать полноценный SEO-Аудит блога на Wordpress
Необходимо сделать полноценный SEO-Аудит строительного блога. URL блога во вложении.
Не просто показать статистику – это мы можем и сами посмотреть. Нужны цифры, скрины, и обоснованные рекомендации как по SEO, так и по визуальной и технической части.
Сразу скажу, что над сайтом работы ведутся постоянно. Необходимо выявить недоработки, и дать рекомендации которые улучшат показатели сайта, повлияют на улучшение поведенческих факторов, снизят показатель отказов, улучшат индексацию, увеличат трафик.
Креативный подход приветствуется.
Возможно, дальнейшее сотрудничество в области SEO.
Рассматриваются заявки специалистов с опытом, отзывами, и примерами работ.
При выборе специалиста, для дальнейшего обсуждения, предпочтение отдам тем, кто напишет Сроки и Стоимость.
Заявки фрилансеров
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