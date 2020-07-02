Сделать полноценный SEO-Аудит блога на Wordpress

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Закрыт20 заявок435 просмотров

Необходимо сделать полноценный SEO-Аудит строительного блога. URL блога во вложении. 

Не просто показать статистику – это мы можем и сами посмотреть. Нужны цифры, скрины, и обоснованные рекомендации как по SEO, так и по визуальной и технической части. 

Сразу скажу, что над сайтом работы ведутся постоянно. Необходимо выявить недоработки, и дать рекомендации которые улучшат показатели сайта, повлияют на улучшение поведенческих факторов, снизят показатель отказов, улучшат индексацию, увеличат трафик. 

Креативный подход приветствуется. 

Возможно, дальнейшее сотрудничество в области SEO.

Рассматриваются заявки специалистов с опытом, отзывами, и примерами работ.

При выборе специалиста, для дальнейшего обсуждения, предпочтение отдам тем, кто напишет Сроки и Стоимость.

WordPress
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dreameraboutstar
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