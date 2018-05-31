dreameraboutstar

Необходимо сделать полноценный SEO-Аудит строительного блога. URL блога во вложении. Не просто показать статистику – это мы можем и сами посмотреть. Нужны цифры, скрины, и обоснованные рекомендации как по SEO, так и по визуальной и технической ...
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо на сайте сделать грамотно обновление плагинов и системы управления до последней версии. Так, что бы дизайн и верстка сайта не поехала, что бы весь функционал продолжал работать исправно. Версия сейчас WordPress 4.9.13 с ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нарисовать баннер для Осенней акции. Размер баннера 900*300 рх. Работа должна быть выполнена качественно. С душой и чувством стиля. Цветовая палитра: Светлая. Сочная. Заметная. Сочетающаяся с цветами на нашем сайте. Посыл баннера для клиента: Выгода, Удобство, Комфорт, Мотивация к ...Баннеры16 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн ЭТИКЕТОК для линейки полуфабрикатов (НЕ УПАКОВОК). Всего 6 штук, 4 пельмени и два вареники. Дизайн должен соответствовать следующим характеристикам: [list=1][*]Должен быть вкусным, [*]Понятным для потребителя, [*]Читабельным, [*]Привлекательным. [*]Должен соответствовать существующему фирменному стилю. [*]Не шибко мультяшным. [/list] В дизайн необходимо гармонично вставить следующие ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужно нарисовать два логотипа. Тематика первого Еда и второго Полуфабрикаты. Нужны красиво нарисованные логотипы со смыслом. Шаблонные, просто текстовые варианты не предлагать. Нужен творческий подход а не копипаст. Бриф заполню любой. Но в первую очередь предложения ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать логотип. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1DDdgDQuLCc91PWULp3rEDkwiitRuRd4SmTlp9Kw_FQM/edit?usp=sharing .Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно скопировать полностью сайт и весь функционал. И доработать его: Доработки: 1. Необходимо на главной странице добавить текстовый раздел. 2. В пункт меню добавить пункт Интересно почитать. При нажатии попадаем на блоговую страницу со статьями. (красиво оформить ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
У сайта есть CMS, хотя и самописная. Адрес сайта во вложении. Уважаемые фрилансеры, давайте ценить время друг друга, пишите пожалуйста сроки и цену, а если это невозможно, задавайте вопросы постараюсь ответить быстро и четко. Также просьба не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
На блоговой странице сайта, в публикациях, нужно установить кнопки Поделится в соц.сети. Инстаграм, Вконтакте. Фейсбук, Однокласники. При нажатии публикация репостится в соц сеть. Также нужно настроить вид отправляемой информации ( имеется ввиду что берется с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Сделать 5 картинок для слайдера на сайте. Это может быть коллаж. Картинки рекламные, связанные с акциями, скидками и тд. Картинки должны быть читабельны, привлекательны, понятны. Пишите пожалуйста сроки и стоимость. Портфолио смотрю обязательно. Работаю с ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать доработки, согласно ТЗ по ссылке. Сайт на самописной системе управления. Прежде чем добавляться в исполнители посмотрите пожалуйста сайт и ТЗ. Прошу отвечать указывая сроки и цену. По всем вопросам пишите в личку либо на скайп. По ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. На главной странице сделать логотип не кликабельным. 2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения: [b]Форма Вызвать:[/b] Заголовок Вызвать замерщика Бесплатно. Ниже поле Ваше ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для серии постов в инстаграм семейного кафе необходимо сделать обработку фотографий под тематику постов. 31 пост, 31 картинка. Обработка не сложная. Добавить текст. Изменить фон. Добавить элемент. ВАЖНО! Пишите пожалуйста стоимость за 1 картинку и за 31.Обработка фотографий57 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нам необходимо разработать интернет магазин с интеграцией 1С-бухгалтерии. Сейчас думаем на каком движке это лучше реализовать. Цена имеет значение. Рассматривается Битрикс, Опен Карт, Симпла. По функционалу сайт должен быть как сайты примеры во вложении. ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо для инстаграм, написать несколько текстов. Текста должны быть: Интересные, креативные, познавательные, продающие. Занудство и вода не подойдет! Каждая статья 1500-1800 знаков. Тематика статей: Интернет-Маркетинг, Веб-разработка, SEO, Контекстная реклама, Таргетированая реклама, Воронки продаж, Социальные сети. Если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать и опубликовать интересные статьи. Составить план публикаций. Составить план проведения рекламных компаний. Обработать картинки по примеру. Увеличить количество подписчиков в BK и Instagram. Тематика Студия Красоты. Указывайте пожалуйста стоимость за месяц, и что в ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые копирайтеры! Необходимо написать несколько десятков постов для странички в инстаграм. Есть два главных требования при отборе исполнителя, Первое - это знание интернет маркетинговых инструментов, умение изложить эту информацию простым, интересным, понятным языком и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Сегодня задание такое: Возникла необходимость разработать дизайн этикетки для банки сахарной пасты для шугаринга. Нужно придумать такой дизайн что бы увидев баночку специалистам захотелось ее купить, она должна быть стильной, современной, запоминающейся, без ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Drupal (адрес сайта во вложенном файле), нужно сделать полную его копию только на Wordpress. Функционал должен работать аналогично, либо лучше. Также необходимо будет поменять цвета Заголовков, Блоков, Кнопок. Сделать все понятным и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Название компании во вложении. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, а именно, визитку, фирменный бланк, конверт и тд. Все это необходимо разработать в Кореле и передать в CDR формате 1 вариант в векторе, 2 ...Фирменный стиль28 заявокЗакрыт6 лет назад