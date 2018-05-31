dreameraboutstar

Алексей Чунаев dreameraboutstar

 
41 годРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Сделать полноценный SEO-Аудит блога на Wordpress

    Необходимо сделать полноценный SEO-Аудит строительного блога. URL блога во вложении.  Не просто показать статистику – это мы можем и сами посмотреть. Нужны цифры, скрины, и обоснованные рекомендации как по SEO, так и по визуальной и технической ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress. Обновить. Заблокировать спам.

    Здравствуйте! Необходимо на сайте сделать грамотно обновление плагинов и системы управления до последней версии. Так, что бы дизайн и верстка сайта не поехала, что бы весь функционал продолжал работать исправно. Версия сейчас WordPress 4.9.13 с ...

    WordPressВерстка сайтаФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннер для сайта Пластиковых окон

    Нарисовать баннер для Осенней акции. Размер баннера 900*300 рх. Работа должна быть выполнена качественно. С душой и чувством стиля. Цветовая палитра: Светлая. Сочная. Заметная. Сочетающаяся с цветами на нашем сайте.  Посыл баннера для клиента: Выгода, Удобство, Комфорт, Мотивация к ...

    Баннер для сайта
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн этикеток для полуфабрикатов

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн ЭТИКЕТОК для линейки полуфабрикатов (НЕ УПАКОВОК).  Всего 6 штук, 4 пельмени и два вареники. Дизайн должен соответствовать следующим характеристикам: [list=1][*]Должен быть вкусным, [*]Понятным для потребителя, [*]Читабельным, [*]Привлекательным. [*]Должен соответствовать существующему фирменному стилю. [*]Не шибко мультяшным. [/list] В дизайн необходимо  гармонично вставить следующие ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать 2 логотипа

    $100

    Нужно нарисовать два логотипа. Тематика первого Еда и второго Полуфабрикаты. Нужны красиво нарисованные логотипы со смыслом. Шаблонные, просто текстовые варианты не предлагать. Нужен творческий подход а не копипаст. Бриф заполню любой. Но в первую очередь предложения ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Грамотно скопировать сайт и сделать доработки.

    Здравствуйте! Нужно скопировать полностью сайт и весь функционал. И доработать его: Доработки: 1. Необходимо на главной странице добавить текстовый раздел. 2. В пункт меню добавить  пункт Интересно почитать. При нажатии попадаем на блоговую страницу со статьями. (красиво оформить ...

    WordPressOpenCartHTMLMODXБитриксФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать доработки на сайте с самописной CMS.

    У сайта есть CMS, хотя и самописная. Адрес сайта во вложении. Уважаемые фрилансеры, давайте ценить время друг друга, пишите пожалуйста сроки и цену, а если это невозможно, задавайте вопросы постараюсь ответить быстро и четко. Также просьба не ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить и настроить кнопки расшаривания в соц.сети. CMS Wordpress.

    На блоговой странице сайта, в публикациях, нужно установить кнопки Поделится в соц.сети. Инстаграм, Вконтакте. Фейсбук, Однокласники. При нажатии публикация репостится в соц сеть. Также нужно настроить вид отправляемой информации ( имеется ввиду что берется с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подготовить 5 картинок для слайдера на сайт.

    Здравствуйте! Сделать 5 картинок для слайдера на сайте. Это может быть коллаж. Картинки рекламные, связанные с акциями, скидками и тд. Картинки должны быть читабельны, привлекательны, понятны.  Пишите пожалуйста сроки и стоимость. Портфолио смотрю обязательно. Работаю с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать доработки на сайте

    Необходимо сделать доработки, согласно ТЗ по ссылке. Сайт на самописной системе управления. Прежде чем добавляться в исполнители посмотрите пожалуйста сайт и ТЗ. Прошу отвечать указывая сроки и цену. По всем вопросам пишите в личку либо на скайп. По ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать доработки сайта на Wordpress

    1. На главной странице сделать логотип не кликабельным. 2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения: [b]Форма Вызвать:[/b] Заголовок Вызвать замерщика Бесплатно. Ниже поле Ваше ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработка фотографий для инстаграм

    Для серии постов в инстаграм семейного кафе необходимо сделать обработку фотографий под тематику постов. 31 пост, 31 картинка.  Обработка не сложная. Добавить текст. Изменить фон. Добавить элемент. ВАЖНО! Пишите пожалуйста стоимость за 1 картинку и за 31.

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать Интернет-Магазин.

    Здравствуйте! Нам необходимо разработать интернет магазин с интеграцией 1С-бухгалтерии.  Сейчас думаем на каком движке это лучше реализовать. Цена имеет значение. Рассматривается Битрикс, Опен Карт, Симпла. По функционалу сайт должен быть как сайты примеры во вложении. ...

    Битрикс
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать несколько текстов для Инстаграм

    Необходимо для инстаграм, написать несколько текстов. Текста должны быть: Интересные, креативные, познавательные, продающие. Занудство и вода не подойдет! Каждая статья 1500-1800 знаков. Тематика статей: Интернет-Маркетинг, Веб-разработка, SEO, Контекстная реклама, Таргетированая реклама, Воронки продаж, Социальные сети.  Если ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо делать посты в соц.сетях и увеличивать подписчиков

    Нужно написать и опубликовать интересные статьи. Составить план публикаций. Составить план проведения рекламных компаний. Обработать картинки по примеру. Увеличить количество подписчиков в BK и Instagram. Тематика Студия Красоты. Указывайте пожалуйста стоимость за месяц, и что в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текста для наполнения инстаграм

    Здравствуйте уважаемые копирайтеры!  Необходимо написать несколько десятков постов для странички в инстаграм.  Есть два главных требования при отборе исполнителя, Первое - это знание интернет маркетинговых инструментов, умение изложить эту информацию простым, интересным, понятным языком и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн этикетки для сахарной пасты

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Сегодня задание такое: Возникла необходимость разработать дизайн этикетки для банки сахарной пасты для шугаринга.  Нужно придумать такой дизайн что бы увидев баночку специалистам захотелось ее купить, она должна быть стильной, современной, запоминающейся, без ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать копию сайта с изменениями

    Есть сайт на Drupal (адрес сайта во вложенном файле), нужно сделать полную его копию только на Wordpress. Функционал должен работать аналогично, либо лучше. Также необходимо будет поменять цвета Заголовков, Блоков, Кнопок. Сделать все понятным и ...

    WordPressDrupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль

    Здравствуйте! Название компании во вложении. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, а именно, визитку, фирменный бланк, конверт и тд. Все это необходимо разработать в Кореле и передать в CDR формате 1 вариант в векторе, 2 ...

    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$99
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 2 логотипа
Благодарю за продуктивное сотрудничество и своевременную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Артему! Он себя показал как настоящий профессионал. Всегда на связи. Рисует хорошо!
Ответный отзыв
Alexkwon
Алексей 
27 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
32 отзыва
$15
10 баллов
5 лет назад
Установить и настроить кнопки расшаривания в соц.сети. CMS Wordpress.
Все отлично
Спасибо за прекрасно сделанную работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Ravenhell
Олег 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Подготовить 5 картинок для слайдера на сайт.
Сотрудничеством с Алексеем доволен. Четко поставлена задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Благодарю Олега. Все он сделал красиво и как было нужно. Рекомендую как хорошего дизайнера.
Ответный отзыв
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сделать доработки сайта на Wordpress
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Благодарю Антона. По проекту сделал все на отлично! Результатом удовлетворен!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$40
9 баллов
6 лет назад
Текста для наполнения инстаграм
Хороший Заказчик, был рад сотрудлничеству! Рекомендую для всех!
Спасибо!
Ответный отзыв