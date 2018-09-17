Необходимо сделать доработки сайта на Wordpress

1. На главной странице сделать логотип не кликабельным.

2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения:

Форма Вызвать: Заголовок Вызвать замерщика Бесплатно. Ниже поле Ваше имя(внутри поля подсказка Как к Вам можно обращаться), ниже Контактный телефон (внутри Укажите телефон, чтобы мы могли с Вами связаться), поле Комментарии к заявке (Адрес, Удобное время и дата, Дополнительная информация), Ниже Капча. И большая кнопка Позвонить мне. Ниже Я принимаю условия пользовательского соглашения. Ссылка на пользовательское соглашение которое можно скачать либо. открыть в новой вкладке.

Форма Позвонить мне состоит из обязательных полей: Заголовок формы Заказать обратный звонок, Поле Ваше Имя(внутри поля подсказка Как к Вам можно обращаться), поле Контактный телефон (Укажите телефон, чтобы мы могли с Вами связаться). Ниже Подпись Наш специалист свяжется с Вами в течении 7 минут. Ниже Капча. И большая кнопка Позвонить мне. Ниже Я принимаю условия пользовательского соглашения. Ссылка на пользовательское соглашение которое можно скачать либо. открыть в новой вкладке.

3. В меню вывести пункты:

О нас. Продукция. Профильные системы. Цены. Визуальный конструктор. Наши работы. Полезное почитать. Контакты.

4. Сделать слайдер. Картинка по размеру аналогичная что и сейчас. Горы где сейчас текст убрать. Текст тоже. Слайдер должен быть кликабельным. При наведении курсора появляется рука. При клике переход на страницу с информацией ссылка на которую привязана к данному слайдеру.

Снизу слайдера точки или цифры количества слайдов. По бокам стрелочки переключения вправо -лево. Слайдер каруселиться автоматически каждые 5 секунд. Все вышеперечисленные настройки нужно что бы можно было настраивать.

Предполагается, что будут три продуктовых слайдера и два рекламных. что то типа вот такого как на этом сайте: http://yaroslavl.okna-tseny.ru. И кликабельна должна быть кнопка, которую нарисует дизайнер при обработке картинки.

5. Наши преимущества изменить. Должны быть пункты:

9 лет на рынке

Бесплатный замер

Рассрочка без переплат

Свое производство

Гарантия до 7 лет

Установка в срок.

На всех пунктах должна быть возможность привязать ссылку что бы были кликабельны.

6. После Наши преимущества добавить Блок обратной связи. Заголовок блока Оставьте заявку сейчас и получите скидку 10%. Чуть ниже меньшим шрифтом: Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с Вами и согласовать получение скидки.

Состоит из полей: Имя, Контактный телефон.

Кнопка Отправить заявку.

Ниже мелким шрифтом: Я принимаю условия пользовательского соглашения.

Примерно как на картинке только привлекательнее.

7. Настроить грамотно хлебные крошки. Сейчас настроено не совсем верно, в начале должна быть всегда главная страница, а не название главной страницы.

8. Создать блоговую страницу. И привязать к пункту меню Полезно почитать. Структура страницы после шапки и меню(слайдера нет): Хлебные крошки. Заголовок страницы. Статьи сверху вниз от новой и по убыванию. Показывается

Внизу идет цифровая пагинация. Статьи: Заголовок маленькая картинка. Анонс. Кнопка читать далее. При нажатии на кнопку Читать далее переход на внутреннюю статьи. Ее структура как и выше шапка, крошки, Заголовок страницы. Фото и текст. Все должно редактироваться свободно через редактор.

9. Нижнее меню. Нужно после карты в черной зоне выше копирайтов вывести меню. Дублирует верхнее, только в открытом виде. Столбиками. Нижнее меню должно легко добавляться и удаляться из админки.

10. Добавить карту сайта в HTML формате. Закрепить ее среди пунктов меню в подвале.

11. В контактах шапки поставить значок ватсапа и телефона

12. Убрать видимые счетчики из подвала.

13. Доработать страницу галереи. Структура страницы. Сделать заголовок Наши работы. Далее структура такая. Должны быть Категории по горизонтали. Пластиковые окна. Остекление балконов. Пластиковые двери. При клике на фотографию с заголовком попадаем в такую структуру Фото с Заголовком объект такой. При клике на него попадаем на все фотки этого объекта.

ВНИМАНИЕ! ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОКИ. ВСЕ ПО ТЗ НАДО СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО, РОВНО, КРАСИВО.

По слайдеру, напишите стоимость его отдельно и др. работ отдельно. Потому, что дизайнер еще не нарисовала картинки для него. Также прошу сореентировать по срокам.

Рекомендации по улучшениям и как лучше все реализовать приветствуются!

Ссылка на сайт в прикрепленных.