Необходимо сделать доработки сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок203 просмотра

1. На главной странице сделать логотип не кликабельным.

2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения:

Форма Вызвать: Заголовок Вызвать замерщика Бесплатно. Ниже поле Ваше имя(внутри поля подсказка Как к Вам можно обращаться), ниже Контактный телефон (внутри Укажите телефон, чтобы мы могли с Вами связаться), поле Комментарии к заявке (Адрес, Удобное время и дата, Дополнительная информация), Ниже Капча. И большая кнопка Позвонить мне. Ниже Я принимаю условия пользовательского соглашения. Ссылка на пользовательское соглашение которое можно скачать либо. открыть в новой вкладке.

Форма Позвонить мне состоит из обязательных полей: Заголовок формы Заказать обратный звонок, Поле Ваше Имя(внутри поля подсказка Как к Вам можно обращаться), поле Контактный телефон (Укажите телефон, чтобы мы могли с Вами связаться). Ниже Подпись Наш специалист свяжется с Вами в течении 7 минут. Ниже Капча. И большая кнопка Позвонить мне. Ниже Я принимаю условия пользовательского соглашения. Ссылка на пользовательское соглашение которое можно скачать либо. открыть в новой вкладке.

3. В меню вывести пункты:

О нас. Продукция. Профильные системы. Цены. Визуальный конструктор. Наши работы. Полезное почитать. Контакты.

4. Сделать слайдер. Картинка по размеру аналогичная что и сейчас. Горы где сейчас текст убрать. Текст тоже. Слайдер должен быть кликабельным. При наведении курсора появляется рука. При клике переход на страницу с информацией ссылка на которую привязана к данному слайдеру.

Снизу слайдера точки или цифры количества слайдов. По бокам стрелочки переключения вправо -лево. Слайдер каруселиться автоматически каждые 5 секунд. Все вышеперечисленные настройки нужно что бы можно было настраивать.

Предполагается, что будут три продуктовых слайдера и два рекламных. что то типа вот такого как на этом сайте: http://yaroslavl.okna-tseny.ru. И кликабельна должна быть кнопка, которую нарисует дизайнер  при обработке картинки.

5. Наши преимущества изменить. Должны быть пункты:

9 лет на рынке

Бесплатный замер

Рассрочка без переплат

Свое производство

Гарантия до 7 лет

Установка в срок.

На всех пунктах должна быть возможность привязать ссылку что бы были кликабельны.

6. После Наши преимущества добавить Блок обратной связи. Заголовок блока Оставьте заявку сейчас и получите скидку 10%. Чуть ниже меньшим шрифтом: Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с Вами и согласовать получение скидки.

Состоит из полей: Имя, Контактный телефон.

Кнопка Отправить заявку.

Ниже мелким шрифтом: Я принимаю условия пользовательского соглашения.

Примерно как на картинке только привлекательнее.

7. Настроить грамотно хлебные крошки. Сейчас настроено не совсем верно, в начале должна быть всегда главная страница, а не название главной страницы.

8. Создать блоговую страницу. И привязать к пункту меню Полезно почитать. Структура страницы после шапки и меню(слайдера нет): Хлебные крошки. Заголовок страницы. Статьи сверху вниз от новой и по убыванию. Показывается

Внизу идет цифровая пагинация. Статьи: Заголовок маленькая картинка. Анонс. Кнопка читать далее. При нажатии на кнопку Читать далее переход на внутреннюю статьи. Ее структура как и выше шапка, крошки, Заголовок страницы. Фото и текст. Все должно редактироваться свободно через редактор.

9. Нижнее меню. Нужно после карты в черной зоне выше копирайтов вывести меню. Дублирует верхнее, только в открытом виде. Столбиками. Нижнее меню должно легко добавляться и удаляться из админки.

10. Добавить карту сайта в HTML формате. Закрепить ее среди пунктов меню в подвале.

11. В контактах шапки поставить значок ватсапа и телефона

12. Убрать видимые счетчики из подвала.

13. Доработать страницу галереи. Структура страницы. Сделать заголовок Наши работы.  Далее структура такая. Должны быть Категории по горизонтали. Пластиковые окна. Остекление балконов. Пластиковые двери. При  клике на фотографию с заголовком попадаем в такую структуру Фото с Заголовком объект такой. При клике на него попадаем на все фотки этого объекта.

ВНИМАНИЕ! ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОКИ. ВСЕ ПО ТЗ НАДО СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО, РОВНО, КРАСИВО.

По слайдеру, напишите стоимость его отдельно и др. работ отдельно. Потому, что дизайнер еще не нарисовала картинки для него. Также прошу сореентировать по срокам.

Рекомендации по улучшениям и как лучше все реализовать приветствуются! 

Ссылка на сайт в прикрепленных.

HTMLWordPress
7 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

o_as
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Благодарю Антона. По проекту сделал все на отлично! Результатом удовлетворен!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать копию сайта на WP

    $85

    Есть сайт покажу урл в личку. Нужна полная копия на WP. Опишу функционал сайта сайт состоит из добавленных анкет, категорий выводящих эти анкеты, анкеты можно оплатить на месяц, но нужно сделать что бы и бесплаьтно ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть верстку

    Есть верстка, необходимо натянуть на систему управления вордпресс, задание срочное Верстку скину в личные сообщения, приступать нужно как можно быстрее

    WordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на joomla

    Здравствуйте! Нужно доработать адаптивность, адаптация с 1366px сделать кроссбраузерным установить и настроить несколько модулей установить скрипт или плагин Уведомление об использовании файлов cookie сайт скину по ссылке

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо сократить и изменить URL адрес , на более короткий и чтобы я его могла указывать сайтом на странице Инстаграмм , чтобы его не блокировали.  В таком виде ссылку Инстаграмм не даёт ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Натянуть вёрстку на WordPress

    Заявки без предварительных сроков и цены не рассматриваются. Если нужно что-то уточнить чтобы дать оценку - пишите вопросы в личку на этом сайте либо прямо в заявке.  Структура сайта 1.Главная  ...

    SMTPWordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс

    Требуется внести некоторые доработки на сайте. CMS Битрикс. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси.   Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.   Свяжусь со всеми заинтересовавшими.   Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal

    Требуется внести некоторые мелкие доработки на сайте. CMS Drupal. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси. Поднимаете у себя на хостинге архив сайта, вносите правки, утверждаем, оплачиваю, переносите сайт.   Подробности кандидатам. Пишите ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывести данные по API в Laravel 5.4

    Есть работающий проект GeoGame и в нем по окончанию матча формируется рейтинговая таблица игроков. Разработчики предоставили API и теперь на своем сайте мероприятия можно оперативно выводить эти данные. Берем данные: https://www.geogame.me/ Выводим: http://voyager.masschess.com.ua/winners (работает ...

    Laravel
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад