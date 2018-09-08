Доработки сайта на Drupal

Требуется внести некоторые мелкие доработки на сайте. CMS Drupal. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси. Поднимаете у себя на хостинге архив сайта, вносите правки, утверждаем, оплачиваю, переносите сайт.

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.

Студиям не беспокоить!