Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress. Пишите Цену, Сроки. Спасибо за внимание.
Доработки сайта на Drupal
Требуется внести некоторые мелкие доработки на сайте. CMS Drupal. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси. Поднимаете у себя на хостинге архив сайта, вносите правки, утверждаем, оплачиваю, переносите сайт.
Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.
Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.
Студиям не беспокоить!
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