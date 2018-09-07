Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом: 1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева) 2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание) 3) Добавить ...
Aivagroup dot ru - сделать копию на движке Joomla/Wordpress
Здравствуйте.
Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress.
Пишите Цену, Сроки.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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