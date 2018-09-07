Aivagroup dot ru - сделать копию на движке Joomla/Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок187 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress.

Пишите Цену, Сроки.

Спасибо за внимание.

JoomlaWordPress
7 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров