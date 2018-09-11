Исправить страницу товара WP Woocommerce, добавить функционал

Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом:

1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева)

2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание)

3) Добавить вкладку Документация чтобы в нее можно было выводить необходимое количество документов, документы должны загружаться на сайт

4) Добавить вкладку видео, чтобы можно было сохранять ссылки на Ютуб, при нажатии открывать в плеере