Исправить страницу товара WP Woocommerce, добавить функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки184 просмотра

Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом:

1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева)

2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание)

3) Добавить вкладку Документация чтобы в нее можно было выводить необходимое количество документов, документы должны загружаться на сайт

4) Добавить вкладку видео, чтобы можно было сохранять ссылки на Ютуб, при нажатии открывать в плеере

WooCommerceWordPress
7 лет назад
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Все отлично, рекомендую
взаимно четкая оплата рекомендую

Заявки фрилансеров

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад