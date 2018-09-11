Слайдер на 3 записи, лента на главной на 6 записей. В рамках этой структуры организовать публикацию таким образом, чтобы попадаемая в слайдер запись не публиковалась в ленте, а после того как запись снимается с ...
Исправить страницу товара WP Woocommerce, добавить функционал
Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом:
1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева)
2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание)
3) Добавить вкладку Документация чтобы в нее можно было выводить необходимое количество документов, документы должны загружаться на сайт
4) Добавить вкладку видео, чтобы можно было сохранять ссылки на Ютуб, при нажатии открывать в плеере
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