Переделать плагин доставки с Magento v1.x. на Magento v2.x

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Существует рабочий плагин доставки на Magento v1.x.  Нужно переделать этот плагин для версии Magento v2.x

Magento
7 лет назад
romus1989
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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