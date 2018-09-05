Необходимо внедрение CRM системы для интернет магазина (розничные продажи) После анализа найденных вариантов был остановлен выбор на vTiger. Но выбор не окончательный Есть краткое ТЗ. Ключевые моменты: - забор ...
Нужно внести 3 корректировки на сайте с Неткат
1. На главных страницах поддоменов не работают мета теги - конкретику в лс.
2. Сделали подраздел (в лс) единственно в выпадающем меню он не показывается. Подскажите, как сделать, что бы появлялось в меню, как выпадающий пункт
3. Вопрос, как добавить статью под каталогом?
Бюджет небольшой и адекватный. Оплата по факту.
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