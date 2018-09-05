Упрощенная форма заказа опенкарт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки195 просмотров

необходимо в имеющемся опенкарте на сайте сделать упрощенную форму заказа:

Поля формы:

  • телефон (обязательное)
  • имя (не обязательное)
  • номер комнаты (обязательное)
  • размер чаевых (делает надбавку к цене), опции: нет, 5%, 7%, 12%
  • комментарий (не обязательное)
  • форма оплаты (обязательное), опции: наличными или картой через терминал.
Opencart
7 лет назад
ardalin-skyap
Алексей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров