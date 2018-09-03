Необходимо поставить 10 шаблонов

Требуется программист работающий с Битрикс. Нужно настроить Экспорт данных с сайта, работающего на Битрикс, на другие сайты. Что именно нужно сделать: Необходимо настроить выгрузку товаров c сайта агентства недвижимости (Битрикс) на рекламные ...