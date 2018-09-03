Требуется программист работающий с Битрикс. Нужно настроить Экспорт данных с сайта, работающего на Битрикс, на другие сайты. Что именно нужно сделать: Необходимо настроить выгрузку товаров c сайта агентства недвижимости (Битрикс) на рекламные ...
Необходимо поставить 10 шаблонов
1) Необходимо поставить 10 шаблонов OpenCart
2) Cделать внутреннию СЕО оптимизацию
3) Загрузить товар из форма CSV плагины куплю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
проверить почему автоматом нет изменение $ для товаров помочь поставить типовой фикс на opencart или предложить какое-нибудь иное изящное решениеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо из ТЗ сделать сайт на вордпрессе. Это будет лендинг с блогом для новостей. ссылка на ТЗ - https://drive.google.com/open?id=13lB4I4d_1uRfTJOD8PGZvrrJGDs6o_YyULXafABAH40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт лендинг на Drupal Нужно добавить 2 функциональных блока – отрисованы, в приложении их дизайн 1) Обычная карусель-галлерея – картинки-скриншоты из инстаграмма мы сами загружаем в админку ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Перенос сайта с интернет магазином на современную CMS скорее всего OpenCart. Плюс новый дизайнСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется довольно крупный сайт на wordpress. Требуется обширная и сложная доработка.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется: 1. Интегрировать новую верстку в карточку товара (все отверстано, js и т.д) написаны; 2. Прикрутить https 3. Прикрутить новую платежную системуСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать небольшой сайт лендинг на конструкторе lpmotor.' Что-то по образцу отопите . рф Предлагайте Ваши сроки и цену.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1) Установить шаблон WP 2) Наполнить, текст предоставлю 3) Сделать СЕО оптимизациюСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад