Доработать сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки135 просмотров

Требуется:

1. Интегрировать новую верстку в карточку товара (все отверстано, js и т.д) написаны;

2. Прикрутить https

3. Прикрутить новую платежную систему

JavaScriptOpencart
7 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров