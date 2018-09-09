Перевести сайт на Wordpress

Есть первый сайт https://www.realnyezarabotki.com/. Он первый и сделан был на гребаном конструкторе Webnode, я так понимаю чистый HTML (поправьте если я не прав). Домену 3 года, приобретался/продлевался у них же. Хотел бы перенести его на Wordpress. Сайт с историей, с ТИЦем, со ссылками. Нужно сохранить структуру, ссылки и пр., чтобы сайт не потерял в поиске. Интересует работа под ключ (перенос домена, разработка индивидуального шаблона, настройка и отладка CMS). Жду предложений