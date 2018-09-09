Перевести сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок251 просмотр

Есть первый сайт https://www.realnyezarabotki.com/. Он первый и сделан был на гребаном конструкторе Webnode, я так понимаю чистый HTML (поправьте если я не прав). Домену 3 года, приобретался/продлевался у них же. Хотел бы перенести его на Wordpress. Сайт с историей, с ТИЦем, со ссылками.  Нужно сохранить структуру, ссылки и пр., чтобы сайт не потерял в поиске.  Интересует работа под ключ (перенос домена, разработка индивидуального шаблона, настройка и отладка CMS). Жду предложений

HTMLWordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
7 лет назад
$150
6 дней
Четко, быстро, в обозначенные сроки. Однозначно мои рекомендации
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
7 лет назад