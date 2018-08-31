Добрый день! Возьметесь? надо перенести категории и материалы с http://lin1178.xyz/ на сайт www.podarkovmore.ru
Задание по Joomla
Есть две задачи
1.Устранение битых и циклических ссылок (файл с ними прилагается, вкладки "битые ссылки" и "циклические ссылки").
2. Нужно оценить, сколько времени займёт создание единого фильтра товаров.
Оставляйте свой скайп. Все обсуждения и подробности там.
Заявки фрилансеров
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