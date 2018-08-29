Сделать шаблон для блога ворд пресс

здравствуйте. ищу специалиста кто может скопировать дизайн с сайта http://bonusy-pro.ru/ для ворд пресс,( делать без дополнительных плагинов) для блога. + помощь по безопасности сайта на ворд пресс. нужна доработка в движке, вход в админку где пароль от админки будет браться с файла на хостинге, а не с базы данных. + ваши варианты по безопасности.