Нужно вшить CMS скрипт digiseller в шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка132 просмотра

Есть скрипт, с помощью которого размещаются цифровые товары на сайте (с сайта plati) 

Но там дизайн сайта не ок, я сделал копию, и нужно заменить старый дизайн на скопированный новый.

7 лет назад
safarov_miha
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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