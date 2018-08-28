Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv сроки срочно цена 2000 руб.
Автозаполнение title у фото на wordpress
1. При заполнении атрибута Альт копировался в Тайтл фото.
2. Проставление у фото как Медиафайл.
Смотрите скрин, там более понятно
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