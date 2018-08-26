[table]Натянуть верстку интернет-магазина и сделать весь нужный функционал[/table]Всем добрый день!

Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на движок (предлагайте). Главное, чтобы можно было добавлять товары самому.

Также нужно сделать весь оставшийся функционал: пагинацию страниц, фильтры, и т.д. Нужно получить полностью работоспособный сайт.

Ссылка на верстку: https://drive.google.com/open?id=11lqLXPONu27q0fTm5KiNh1WrAx5oce3F

Также нужно будет внести эти правки

https://docs.google.com/document/d/1E_kiKu3l7g4XEDh1n6cyypNMA2huZ2HaMlF9HhWlz2U/edit?usp=sharing

Жду вашу оценку объема работы, стоимости и времени.