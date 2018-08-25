Автозаполнение title у фото на wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок183 просмотра

1. При заполнении атрибута Альт копировался в Тайтл фото.

2. Проставление у фото как Медиафайл.

Смотрите скрин, там более понятно

WordPress
7 лет назад
mike5644444
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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