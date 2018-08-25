Битиркс доработка

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Необходимо доработать сайт на систему управления Битрикс

ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1FdxIGEtjQ6ijpdEQ0tOXwKFv0tZsrieRKsnoyi8iMec/edit

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7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров