Нужно помочь разобраться с api клаудфлера

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Нужно добавить кучу доменов в клаудфлер из txt файла 

Вот есть инструкция: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/360000841472-Adding-Multiple-Sites-to-Cloudflare-via-Automation

у всех доменов одинаковые днс по 2 записи:

A @ IP

A @ www IP

и добавить списком домены из файла, чтобы  по 100 хотя бы

Cloudflare
7 лет назад
fpzshka
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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