Добрый день! Необходимо провести ряд работ на сайте heizer.ru Сайт 1С-Битрикс Малый Бизнес + шаблон Аспро Некст. ТЗ прикладываю. https://cloud.mail.ru/public/BxEa/vxoAHTNhh Нужен человек на постоянное сотрудничество по сайтам наших клиентов (более 20). ...
Нужно помочь разобраться с api клаудфлера
Нужно добавить кучу доменов в клаудфлер из txt файла
Вот есть инструкция: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/360000841472-Adding-Multiple-Sites-to-Cloudflare-via-Automation
у всех доменов одинаковые днс по 2 записи:
A @ IP
A @ www IP
и добавить списком домены из файла, чтобы по 100 хотя бы
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