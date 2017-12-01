Доброго времени суток, есть сайт 18+ (движок KVS) нужно подключить к нему CCBill. Интересуют цена и сроки. Нужен кто-то кто уже работал с этой системой.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно обновить ionCube PHP Loader до последней версии и обновить PHP на версию 7.2Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Очень сильно долго начал грузить сайт и сервер. Нужно исправить проблему с лагающим сервером и сайтом.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Здравствуйте. Куча ошибок на сайте очень много страниц и надо исправить .htaccess файл, 404 ошибки, битые редиректы и прочее. Сюда залить не вышло полный отчёт с архивом, так что пришлось залить на свой сервер: pornbimbo com/Отчёты.7z Пароль ...Завершен5 лет назад
- $200
Куча ошибок, на сайте очень много страниц и надо исправить .htaccess файл 404 ошибки, битые редиректы. Полный отчет ошибок отправлю лично в личку.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить кучу доменов в клаудфлер из txt файла Вот есть инструкция: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/360000841472-Adding-Multiple-Sites-to-Cloudflare-via-Automation у всех доменов одинаковые днс по 2 записи: A @ IP A @ www IP и добавить списком домены из файла, чтобы по 100 хотя быСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Перестал открываться сайт, но сервер при этом в норме. Нужна помощь для фикса этого.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Почему-то перестал корректно работать .css шаблон, нужен фикс, оплачу через paypalСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Вот по этой ссылке можно посмотреть что нужно оптимизировать и прочитать рекомендации: https://gtmetrix.com/reports/pornbimbo.com/jtff9Jw5 Оплачиваю через paypal.Завершен6 лет назад
Проблема с сервером, раньше подключение происходило, но были частые дисконнекты через WinSCP, притом что через Putty всё работает отлично. Теперь же и вовсе не получается подключиться через клиент WinSCP. Не знаю в чем проблема, нужно что-то ...Завершен6 лет назад
Нужна помощь с установкой https://www.neverblock.com (ExoClick.com), документацию по установке можно прочитать здесь: [url=https://docs.exads.com/neverblock/]https://docs.exads.com/neverblock/[/url] Username : neverblock Password : neverblockPass7Завершен6 лет назад
Здравствуйте, какая-то серьезная проблема с Apache, после попытки оптимизировать сервер и стереть system logs. Все сайты легли. Что-то не так с Apache httpd и возможно php. Httpd процесс не может перезагрузиться. Выдает: Starting httpd: (98)Address already in use: ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт6 лет назад