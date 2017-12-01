fpzshka

Аледжон Джобраилов fpzshka

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Исправление битых ссылок, дубликаты, внутренние и внешние nofollow
Человек чётко ставит задачу, на связи, заинтересован в работе. Оплата сразу и без каких либо оговорок. Приятное общение.
Всё на высоте, помог даже с тем, чего не просил. Рекомендую всем, очень адекватное общение и всё объясняет по полочкам. Лучшего фрилансера я еще не встречал :)
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BBK_sky
Андрей 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Упал сайт, сервер при этом работает
Всегда на онлайн, четкое формулирование задач, быстрая оплата. Рекомендую!
Отлично справился с задачей и очень быстро (15 минут от силы). Очень рекомендую.
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужно чтобы сайт показывал всё на 100% на gtmertix.com
Приятный адекватный заказчик
Хорошо справился с задачей.
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DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сервер на CentOS7 не подключается через WinSCP
Приятно работать, на связи, чёткая задача. По оплате очень и очень приятно был удивлён. Без слов было оплачено всё, и даже дополнительная работа. Всем рекомендую.
Очень доволен, всё качественно и внятно. Работа выполнена в срок и человек очень приятен в общении. Всем рекомендую.
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ideis
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
ExoClick, NeverBlock (Anti-AdBlock) установить на CentOS 7
Оплата произведена в срок и полностью! Советую.
Справился с поставленной задачей полностью, работой доволен, вежливый и адекватный человек.
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