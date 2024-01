Здравствуйте, какая-то серьезная проблема с Apache, после попытки оптимизировать сервер и стереть system logs. Все сайты легли. Что-то не так с Apache httpd и возможно php. Httpd процесс не может перезагрузиться. Выдает: Starting httpd: (98)Address already in use: ...