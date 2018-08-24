Настройка и оптимизация уже работающего интернет-магазина на MODX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется настройка сайта интернет-магазина времялюбви.рф и оптимизация под мобильные устройства на CMS MODX Revolution.

MODX
7 лет назад
Vintro
Радик 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров