Добрый день! Есть такая задача: перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS (несколько похожа OpenCart): - БД имеет неплохую структуру - все шаблоны на smarty - все картинки лежат ...
OpenCart. Добавить возможность установки единиц измерения для товара.
Описание:
Сейчас товар выводиться "Товар" 100 р.
Нужно чтобы выводился с единицами измерения: "Товар 1" 100 р./пог.м. , "Товар 2" 200 р./шт.
CMS: ocStore 2.3.0.2.3
Добавить единицы измерения:
- в товар;
- в "Корзину в шапке";
- на странице "Корзина";
- на странице "Оформление заказа";
- опыт программирования на OpenCart;
- быть на связи (Skype);
- сроки и стоимость;
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