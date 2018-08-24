OpenCart. Добавить возможность установки единиц измерения для товара.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки172 просмотра

Описание:

Сейчас товар  выводиться "Товар" 100 р.

Нужно чтобы выводился с единицами измерения: "Товар 1" 100 р./пог.м. , "Товар 2" 200 р./шт.

CMS: ocStore 2.3.0.2.3

Добавить единицы измерения:

  • в товар;
  • в "Корзину в шапке";
  • на странице "Корзина";
  • на странице "Оформление заказа";
Требования к исполнителю:

  • опыт программирования на OpenCart;
  • быть на связи (Skype);
В заявке указывать:

  • сроки и стоимость;
ocStoreOpencart
7 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Профессионал своего дела! Расписал от начала до конца как будет выполнять работу! Выполнил! Быстро и качественно! Молодец!
ТЗ составлено чётко по пунктам, заказчик знает что ему нужно. Обсудили, обо всём договорились, оплата сразу по факту выполнения работы. Никаких задержек, никаких проблем. Всё быстро, понятно и честно.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад