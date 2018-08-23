1с - opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте. Необходима двусторонняя интеграция 1-с с сайтом на opencart.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)

Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6 (1.6.73.5)

Файловая система (без SQL server развлекаемся)

Конфигурация 1С Минск.

OpencartSQL
7 лет назад
Paquito
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров