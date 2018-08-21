Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки для WordPress: Стоит плагин Learnpress 1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы ...
Доработка сайта WordPress
Всем привет.
Есть интернет-магазин электро-велосипедов.
Была куплена Craze Pro тема, перенесены все товары на сайт.
Требуется:
- убрать дубли страниц;
- оптимизировать скорость загрузки сайта и админ панели (отключение не нужных плагинов, авто обновлений);
- подключить и настроить плагин "Нова Пошта";
- подключить и настроить плагины оплаты "Приват24", "LiqPay";
- настроить sitemap.xml и robots.txt.
Буду рад обговорить детали, пишите Вашу цену и сроки выполнения.
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