Доработка сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки149 просмотров

Всем привет.

Есть интернет-магазин электро-велосипедов.

Была куплена Craze Pro тема, перенесены все товары на сайт.

Требуется:

 - убрать дубли страниц;

 - оптимизировать скорость загрузки сайта и админ панели (отключение не нужных плагинов, авто обновлений);

 - подключить и настроить плагин "Нова Пошта";

 - подключить и настроить плагины оплаты "Приват24", "LiqPay";

 - настроить sitemap.xml и robots.txt.

Буду рад обговорить детали, пишите Вашу цену и сроки выполнения.

WordPress
7 лет назад
mosi4ka
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров