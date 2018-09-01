Перенос статей со старого движка на вордпресс

Перенос статей ссайта Геннадия Павленко https://www.gennadij.pavlenko.nameв блог Вордпресс

Необходимопреобразовать статьи, темы статей, комментарии к статьям указанного сайта в

формат таблиц MySQL для блога Вордпресс последней версии и внести в него.

Формат записей со статьями - страницы блога. Страницы должны быть распредлены

по рубрикам (разделам) из таблицы статей. А также им должны быть сопоставлены

соответствующие темы (метки, ключевые слова) и комментарии.

Исходные данныенаходятся в формате таблиц MySQL с кодировкой cp1251. В блоге данные должны

быть в UTF8.

Статьи хранятся водной таблице и в ней разделяются на рубрики (разделы) и статьи. Все ссылки на

статьи должны остаться такими же, какие они есть сейчас на сайте:

/алиас-раздела/алиас-статьи - пример ссылки ниже. Статьи в блоге должны иметь

формат страниц, а не записей. Рубрики, соответственно, тоже страницы — верхнего

уровня.

У каждой статьиесть анонс — его, соответственно, перенести в отрывок (excerpt) страницы в блоге.

К некоторымстатьям присоединены картинки (названия файлов заданы в таблице) - их нужно

будет вставить в статьи в их начале тегом «img».

Также естьотдельно таблица с текстовыми добавками, написанными позже, которые выводятся в

конце соответствующих статей (пример:

https://www.gennadij.pavlenko.name/best-life/how-time-to-get-all ).

Также естьтаблица ключевых слов (меток) и таблица их соответствия статьям.

И, наконец,таблица с комментариями к статьям (соответствие статье задается полной ссылкой

на статью без указания протокола).

Таблицы, описаниеих структуры и более подробная информация по переносу будут предоставлены

выбранному исполнителю.

Доступ к блогу ибазе данных блога для ознакомления и внесения в него новых данных будет

предоставлен исполнителю.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Запросы типа "сделаем за день - пишите" - не рассматриваю. Для того, чтобы обозначить серьезность намерения, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС, по поводу прочитанного краткого ТЗ выше.

Текст выше - это КРАТКОЕ ТЗ. Описание. Есть развернутое - со всеми техническими деталями и подробностями.