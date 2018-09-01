Верстка+натяжка+парсинг
Перенос статей со старого движка на вордпресс
Перенос статей ссайта Геннадия Павленко https://www.gennadij.pavlenko.nameв блог Вордпресс
Необходимопреобразовать статьи, темы статей, комментарии к статьям указанного сайта в
формат таблиц MySQL для блога Вордпресс последней версии и внести в него.
Формат записей со статьями - страницы блога. Страницы должны быть распредлены
по рубрикам (разделам) из таблицы статей. А также им должны быть сопоставлены
соответствующие темы (метки, ключевые слова) и комментарии.
Исходные данныенаходятся в формате таблиц MySQL с кодировкой cp1251. В блоге данные должны
быть в UTF8.
Статьи хранятся водной таблице и в ней разделяются на рубрики (разделы) и статьи. Все ссылки на
статьи должны остаться такими же, какие они есть сейчас на сайте:
/алиас-раздела/алиас-статьи - пример ссылки ниже. Статьи в блоге должны иметь
формат страниц, а не записей. Рубрики, соответственно, тоже страницы — верхнего
уровня.
У каждой статьиесть анонс — его, соответственно, перенести в отрывок (excerpt) страницы в блоге.
К некоторымстатьям присоединены картинки (названия файлов заданы в таблице) - их нужно
будет вставить в статьи в их начале тегом «img».
Также естьотдельно таблица с текстовыми добавками, написанными позже, которые выводятся в
конце соответствующих статей (пример:
https://www.gennadij.pavlenko.name/best-life/how-time-to-get-all ).
Также естьтаблица ключевых слов (меток) и таблица их соответствия статьям.
И, наконец,таблица с комментариями к статьям (соответствие статье задается полной ссылкой
на статью без указания протокола).
Таблицы, описаниеих структуры и более подробная информация по переносу будут предоставлены
выбранному исполнителю.
Доступ к блогу ибазе данных блога для ознакомления и внесения в него новых данных будет
предоставлен исполнителю.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Запросы типа "сделаем за день - пишите" - не рассматриваю. Для того, чтобы обозначить серьезность намерения, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС, по поводу прочитанного краткого ТЗ выше.
Текст выше - это КРАТКОЕ ТЗ. Описание. Есть развернутое - со всеми техническими деталями и подробностями.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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