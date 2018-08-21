Несколько правок на сайте на Joomla 3.8

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка140 просмотров

Кратко - подправить верстку в пару мест. Встроить карты (а-ля Яндекс Карты) на одну из страниц, сделать верстку с карточкой товара. Все подробности в файлах.

Срок - не более 2 дней. По стоимости указывайте Ваши предложения

Joomla
7 лет назад
anton212
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$26
2 дня
Вячеслав профессионал. сделал все очень оперативно, постоянно на связи сам обращусь еще не раз. рекомендую!
Хорошая постановка задачи, быстрая обратная связь! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад