Нужно спарсить товары с одного сайта и залить на сайт wordpress спарсить в csv на вордпресе есть импорт с csv файла товаров
Сделать подбор товара. OpenCart 2.3
Нужен подбор такого плана: http://prntscr.com/kkq4qw
Сайт-пример: https://www.notestore.ru/
Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель
Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ноутбуков, моноблоков и т.д. например, в одной зарядке может быть около 50 моделей ноутбуков (записывается это как один Атрибут через запятую) т.е. как реализовывать подбор в таком случаи...
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