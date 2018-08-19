Сделать подбор товара. OpenCart 2.3

Нужен подбор такого плана: http://prntscr.com/kkq4qw

Сайт-пример: https://www.notestore.ru/

Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель

Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ноутбуков, моноблоков и т.д. например, в одной зарядке может быть около 50 моделей ноутбуков (записывается это как один Атрибут через запятую) т.е. как реализовывать подбор в таком случаи...