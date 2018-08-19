Сделать подбор товара. OpenCart 2.3

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Нужен подбор такого плана: http://prntscr.com/kkq4qw 

Сайт-пример: https://www.notestore.ru/ 

Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель 

Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ноутбуков, моноблоков и т.д. например, в одной зарядке может быть около 50 моделей ноутбуков (записывается это как один Атрибут через запятую) т.е. как реализовывать подбор в таком случаи...

Opencart
7 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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