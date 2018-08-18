Скопировать структуру сайта на вордпрессе с эталонного

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки203 просмотра

Нужно склонировать структуру сайта конкурента и сделать подобный сайт на вордпрессе, включаяя поиск картинок, то есть в итоге должен получиться качественный лендинг, текста я сам поставлю, на этапе разработки их можно взять у сайтов-конкурентов, предлагайте цену

WordPress
7 лет назад
donjohny
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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