Написать плагин WordPress для сортировки постов в нужном порядке.

Функционал такой: заказчик заходит в пункт "Сортировка" для кастомных постов. Выбирает нужную ему категорию постов. Появляется список постов этой категории. Он переставляет эти посты в нужном ему порядке(drag'n drop - зажимая мышкой пост перетаскивает его). Также необходимо сделать доп поле для постов, означающее порядок для поста этой категории, чтобы по этому полю можно было вывести посты в порядке, который указал заказчик, точнее придумать что-нибудь с помощью чего можно было бы посты из каждой категории вывести в нужном порядке. Срок: 1-2 дня. Предлагайте цену и точные сроки.