Найти модуль для TYPO3

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Нужно найти модуль для CMS TYPO3, который позволяет вносить разные теги Title, h1, description и url. То есть выполняющий те же функции, что и Yoast SEO или All in One SEO Pack для Wordpress.

Сориентируйте, пожалуйста, по цене.

WordPress
7 лет назад
global9
Марк 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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