Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужна помощь в настройки битркс 24 под задачи административногоподразделения, работающего с ресторанами.

Общая настройка и помощь в изучении и администрирование.

Связь отдела кадров с управляющим ресторана, по вопросуподбора и согласования вакансий.

Контроль задач. 

7 лет назад
guest_15344918080084
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров