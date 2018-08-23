Добрый день! Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс. ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до" Например, втаком виде: ...
Нужно изменить id новостей в CMS DLE
Здравствуйте
Есть сайты на 9.хх и 10.хх CMS DLE
Нужно рандомно изменить id новостей
Ожидаю исполнителя
Заранее благодарю кто поможет
Выбранный исполнитель
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