Нужно изменить id новостей в CMS DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки211 просмотров

Здравствуйте

Есть сайты на 9.хх и 10.хх CMS DLE 

Нужно рандомно изменить id новостей 

Ожидаю исполнителя

Заранее благодарю кто поможет

DLE
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexsasha192
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
В очередной раз благодарю за четкое выполнения ТЗ
Хороший работодатель, все четко и по плану

Заявки фрилансеров

alexsasha192
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад