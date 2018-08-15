Сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок178 просмотров

Есть готовый дизайн. Прикрепил к проекту. Нужно прицепить его на Wordpress.

Основной сайт - http://fa-armada.com.ua/

Страницы, что нужно сделать:

  • Главная
  • О нас
  • Контакты
  • Каталог (тут будет фильтр авто, с сортировкой и кол-вом машин на странице. Примерно в таком духе http://atlanticexpress.com.ua/listings/)
  • Авто под заказ
  • Отзывы
Требуемый функционал

  • Обратный звонок
  • Оставить заявку
  • Соц сети
  • Фильтр авто
  • Выбор валюты
WordPress
7 лет назад
qwertyme
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров