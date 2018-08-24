Интеграция сайта на HTML с CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок191 просмотр

Необходимо сайт интегрировать с Wordpress (т.е. чтоб была админ. панель и можно было самому работать) и  

загрузить обратно на хостинг. На сайте 4 страницы. Срок по работе 1-2 дня, оплата 3000р. Порядок оплаты – вы выполняете работу, тестируем сайт,  мы оплачиваем, вы передаете нам логин и пароль от админки WP..  

Ответим только исполнителю с опытом. Ждем предложений.

HTMLWordPress
7 лет назад
web-it-group
Артем 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Serdnaley
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$60
3 дня
Отличный исполнитель, профессионал высокого уровня. Выполнил задание даже быстрее, чем договаривались. Всегда был на связи. Вежлив в общении, пунктуален. Буду обращаться еще. Рекомендую к совместной работе!
Отличный заказчик! Быстро сошлись в цене, минимум правок, точное ТЗ, приятен в общении, оплата быстро и без вопросов. Все на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

Serdnaley
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад