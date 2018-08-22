Доработка сайта

Текущий сайт, который надо доработать: fortuna.garcom.kz

Новый сайт (который нужно воссоздать на WP): test.garcom.kz

Коротко:

Добавить текста (в админке все настроено)

Заверстать и Добавить 2 блока в админку

Откорректировать блок с услугами

Детальное описание по блокам:

1 блок (оффер) - информацию сдвинуть влево, добавить текст (через админку), подключить шрифт

2 блок (преимущества) - подключить шрифт на заголовок, заменить иконки, поставить фон на задний план (иконки добавляется через админку)

3 блок (услуги) - Сделать изображения квадратными, поставить задний фон, поставить правильные фотографии и надписи (добавляются через админку) поставить описание в всплывающем окне (также через админку настроено уже)

4 блок (фото наших работ) - не трогаем

5 блок (ремонт одежды любой сложности) - добавить ссылку снизу

6 блок - блок с 4 картинками. Вывести в админку чтобы можно было ставить любые картинки

7 блок - отзывы добавить в админку

8 блок - контакты добавить фон