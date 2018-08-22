сайт: abclimat.kz 1. Размещение цены a. В карточке товара разместить цену(цифра+номинал). Если цены нет (не ввели или ввели не корректно или ввели 0), то вместо цены должна быть надпись «цену уточняйте у продавца» ...
Доработка сайта
Текущий сайт, который надо доработать: fortuna.garcom.kz
Новый сайт (который нужно воссоздать на WP): test.garcom.kz
Коротко:
Добавить текста (в админке все настроено)
Заверстать и Добавить 2 блока в админку
Откорректировать блок с услугами
Детальное описание по блокам:
1 блок (оффер) - информацию сдвинуть влево, добавить текст (через админку), подключить шрифт
2 блок (преимущества) - подключить шрифт на заголовок, заменить иконки, поставить фон на задний план (иконки добавляется через админку)
3 блок (услуги) - Сделать изображения квадратными, поставить задний фон, поставить правильные фотографии и надписи (добавляются через админку) поставить описание в всплывающем окне (также через админку настроено уже)
4 блок (фото наших работ) - не трогаем
5 блок (ремонт одежды любой сложности) - добавить ссылку снизу
6 блок - блок с 4 картинками. Вывести в админку чтобы можно было ставить любые картинки
7 блок - отзывы добавить в админку
8 блок - контакты добавить фон
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