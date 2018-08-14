Ищу программиста PHP для сайта skidka-plus.com необходимы доработки подключение платежных систем и т д. Предоплаты нет Желательно ИП Перед началом работы необходимо заполнить NDA
Добавление дополнительного поля в запись и вывод его в single page
сайт: abclimat.kz
1. Размещение цены
a. В карточке товара разместить цену(цифра+номинал). Если цены нет (не ввели или ввели не корректно или ввели 0),
то вместо цены должна быть надпись «цену уточняйте у продавца»
b. Добавить поле цены в записи (в админ панели) –вводить только цифры. По умолчанию должно быть 0.
2. PHP функция для изменения всех цен
a. Достаточно простой скрипт, который обратится кэлементу, где находится цена и умножит его на определенное значение (значение
можно вывести в файл header.php как константу, чтобыможно было менять через редактор в одном месте), цену будут вносить в админке
одну, а он будет на сайте умножаться на это значение
Изображения к описанию в прикрепленных файлах (в ворде)
Оплата на киви сразу после проверки работ
Оплата на вебмони (возможна, не желательно)
Проверка работы в течении 1 часа (проверять могу с 6:00 до 18:00 по мск)
Доступы ftp
Выбранный исполнитель
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