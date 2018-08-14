Добавление дополнительного поля в запись и вывод его в single page

сайт: abclimat.kz

1. Размещение цены

a. В карточке товара разместить цену(цифра+номинал). Если цены нет (не ввели или ввели не корректно или ввели 0),

то вместо цены должна быть надпись «цену уточняйте у продавца»

b. Добавить поле цены в записи (в админ панели) –вводить только цифры. По умолчанию должно быть 0.

2. PHP функция для изменения всех цен

a. Достаточно простой скрипт, который обратится кэлементу, где находится цена и умножит его на определенное значение (значение

можно вывести в файл header.php как константу, чтобыможно было менять через редактор в одном месте), цену будут вносить в админке

одну, а он будет на сайте умножаться на это значение

Изображения к описанию в прикрепленных файлах (в ворде)

Оплата на киви сразу после проверки работ

Оплата на вебмони (возможна, не желательно)

Проверка работы в течении 1 часа (проверять могу с 6:00 до 18:00 по мск)

Доступы ftp