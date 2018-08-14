Добавление дополнительного поля в запись и вывод его в single page

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка104 просмотра

сайт: abclimat.kz

1.      Размещение цены

a.      В карточке товара разместить цену(цифра+номинал). Если цены нет (не ввели или ввели не корректно или ввели 0),

то вместо цены должна быть надпись «цену уточняйте у продавца»

b.     Добавить поле цены в записи (в админ панели) –вводить только цифры. По умолчанию должно быть 0.

2.      PHP функция для изменения всех цен

a.      Достаточно простой скрипт, который обратится кэлементу, где находится цена и умножит его на определенное значение (значение

можно вывести в файл header.php как константу, чтобыможно было менять через редактор в одном месте), цену будут вносить в админке

одну, а он будет на сайте умножаться на это значение

 

Изображения к описанию в прикрепленных файлах (в ворде)

Оплата на киви сразу после проверки работ

Оплата на вебмони (возможна, не желательно)

Проверка работы в течении 1 часа (проверять могу с 6:00 до 18:00 по мск)

Доступы ftp

PHP
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Доработка сайта на WP выполнена быстро, качественно. Рекомендую!
Все отлично, доволен сотрудничеством. Хорошая обратная связь, моментальная оплата. Спасибо, успехов в работе.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад