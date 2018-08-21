Замена h1, title, ЧПУ, 301 редиректы на OpenCart

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Завершен2 заявки127 просмотров

Есть сайт: http://mercury-mc.ru

OpenCart Version 2.3.0.2

Есть ТЗ для 50 страниц, на них надо заменить Title, h1, адреса страниц сменить на ЧПУ и сделать редиректы со старых адресов на новые.

Opencart
7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Профи, рекомендую) Продолжаем сотрудничество.
Всё ок

Заявки фрилансеров

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад