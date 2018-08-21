старый сайт merusar.kz сделали редизайн теперь нужно натянуть новый дизайн и сделать кнопку добавления изображений рабочей (чтобы можно было загружать Pdf / jpeg, и чтобы данный файл отображался на сайте на всю страницу ...
Замена h1, title, ЧПУ, 301 редиректы на OpenCart
Есть сайт: http://mercury-mc.ru
OpenCart Version 2.3.0.2
Есть ТЗ для 50 страниц, на них надо заменить Title, h1, адреса страниц сменить на ЧПУ и сделать редиректы со старых адресов на новые.
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