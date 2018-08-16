Сравнить функционал платного плагина для Вордпресс с аналогами

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка124 просмотра

Требуется сравнить функционал платного плагина с аналогами.

Плагин для анализа: https://wp-r.ru/plaginy/elt.html

Плагины для сравнения: https://wordpress.org/plugins/search/External%20Links/

Если Вы знаете лучшме аналоги, чем предлагаемый платный плагин, предлагайте к анализу - приветствуется.

Чем лучше, чем хуже, отличия, преимущества.

Объективно оценить есть ли аналог или нет.

Основной исследуемый/нужный функционал для сравнения это скрытие реферальных ссылок от Поисковых систем.

Результат в виде отчета/текста в ворде.

В результате анализа сделать вывод о целесообразности покупки плагина или его замены.

Оплата по факту или БС.

WordPress
7 лет назад
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chinchill
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

chinchill
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
7 лет назад