Сравнить функционал платного плагина для Вордпресс с аналогами

Требуется сравнить функционал платного плагина с аналогами.

Плагин для анализа: https://wp-r.ru/plaginy/elt.html

Плагины для сравнения: https://wordpress.org/plugins/search/External%20Links/

Если Вы знаете лучшме аналоги, чем предлагаемый платный плагин, предлагайте к анализу - приветствуется.

Чем лучше, чем хуже, отличия, преимущества.

Объективно оценить есть ли аналог или нет.

Основной исследуемый/нужный функционал для сравнения это скрытие реферальных ссылок от Поисковых систем.

Результат в виде отчета/текста в ворде.

В результате анализа сделать вывод о целесообразности покупки плагина или его замены.

Оплата по факту или БС.