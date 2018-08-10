Натянуть сайт на mod-x из готового темплейта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Натянуть html-шаблон на движок mod-x и разместить на моём хостинге:

- поменять текст/картинки на мои

- поставить набор необходимых модулей (для seo, smm)

- подключить форму для лидогенерации

Отвечайте, пожалуйста, кто может приступить сегодня и не посредник.

HTMLЛидогенерация
7 лет назад
medved
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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