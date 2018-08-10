Доработка сайта на CMS Netcat

Есть запущенный проект работающий на CMS Netcat

В каталоге товаров на сайте есть фильтр, где указываются параметры товара для более детального поиска.

Проблема заключается в том, что после выборки фильтра и перехода в карточку товара, фильтр сбрасывается и не сохраняет настройки. То есть, приходится делать выборку заново по параметрам. Задача состоит в том, чтобы сохранять настройки фильтра и не настраивать их каждый раз.