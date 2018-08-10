Доработка сайта на CMS Netcat

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Есть запущенный проект работающий на CMS Netcat 

В каталоге товаров на сайте есть фильтр, где указываются параметры товара для более детального поиска.   

Проблема заключается в том, что после выборки фильтра и перехода в карточку товара, фильтр сбрасывается и не сохраняет настройки. То есть, приходится делать выборку заново по параметрам. Задача состоит в том, чтобы сохранять настройки фильтра и не настраивать их каждый раз. 

7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

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