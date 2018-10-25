Верстка и натяжка на WordPress с калькулятором. Адаптив. Формулы для калькулятора будут предоставлены. Образцы макетов: yadi.sk/d/xMWw4YM13ZZiBo Пожалуйста, ознакомьтесь с бюджетом проекта прежде чем подавать заявку.
Создание сайта на готовом шаблоне Wordpress
Есть покупной шаблон c templatesmonster для wordpress.
Нужно корректно развернуть его на хостинге,
а также оперативно внести изменения в отображение нескольких страниц сайта (компоновка блоков и тп), перевести шаблон на русский язык.
Есть несколько подобных задач, хотим найти надежного и быстрого разработчика.
Более подробное ТЗ в личку.
Жду ваши заявки предв. стоимость/сроки/опыт
Спасибо
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