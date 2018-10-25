Создание сайта на готовом шаблоне Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок173 просмотра

Есть покупной шаблон c templatesmonster для wordpress.

Нужно корректно развернуть его на хостинге, 

а также оперативно внести изменения в отображение нескольких страниц сайта (компоновка блоков и тп), перевести шаблон на русский язык.

Есть несколько подобных задач, хотим найти надежного и быстрого разработчика.

Более подробное ТЗ в личку.

Жду ваши заявки предв. стоимость/сроки/опыт

Спасибо

WordPress
7 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$250
7 дней
Сделал хорошо и быстро
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад