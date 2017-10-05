Необходимо поставить шаблон системы управления WP Шаблон я уже выбрал Пишите свой скайп
Bitrix небольшие правки сайта
Необходимо поправить сайт http://www.wago-klemmy.ru/
1. Убрать корзину
2. Убрать регистрацию с сайта
3. Убрать кнопку «Хиты продаж» и убрать страницу «хитыпродаж»
4. Поставить телефон и почту в шапку ([email protected]тел.: + 7 812 309-36-35)
5. Проиндексировать сайт в поисковых системах.
6. СЕО: Заголовки разделов продукции и самих продуктовдолжны быть индексируемыми (прописаны в заголовках)
7. Поиск должен стать рабочим
8. Сделать раздел новости наверху в меню (куда будетпереноситься новости с сайта Wago)
9. Сделать совмещение новостей с сайта Wago.ru дляразмещения на нашем сайте (возможно ли это?)
10. Страницу «Продукция» сделать стартовой, при этомвсе со стартовой страницы привести в порядок – должен быть каталог на подобии
страницы «новинки» с картинками и разделами каталога расположенными в стиле
«плитка» (крупные значки).
C Вас - сроки и цена
Заявки фрилансеров
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