Bitrix небольшие правки сайта

Необходимо поправить сайт http://www.wago-klemmy.ru/

1. Убрать корзину

2. Убрать регистрацию с сайта

3. Убрать кнопку «Хиты продаж» и убрать страницу «хитыпродаж»

4. Поставить телефон и почту в шапку ([email protected]тел.: + 7 812 309-36-35)

5. Проиндексировать сайт в поисковых системах.

6. СЕО: Заголовки разделов продукции и самих продуктовдолжны быть индексируемыми (прописаны в заголовках)

7. Поиск должен стать рабочим

8. Сделать раздел новости наверху в меню (куда будетпереноситься новости с сайта Wago)

9. Сделать совмещение новостей с сайта Wago.ru дляразмещения на нашем сайте (возможно ли это?)

10. Страницу «Продукция» сделать стартовой, при этомвсе со стартовой страницы привести в порядок – должен быть каталог на подобии

страницы «новинки» с картинками и разделами каталога расположенными в стиле

«плитка» (крупные значки).

C Вас - сроки и цена